Dois ministros recomendam que Bolsonaro não conceda reajuste para policiais federais

Tema coloca em lados opostos a ala técnica e a ala política do governo edit

247 - Jair Bolsonaro foi aconselhado por dois ministros técnicos a não conceder aumento salarial para os policiais, uma de suas bases de apoio. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a avaliação é que “a concessão de aumento apenas para agentes da PF, PRF e do Departamento Penitenciário Nacional vai desencadear uma série de reações nas outras categorias de servidores públicos”.

Integrantes da equipe econômica também já haviam desaconselhado o aumento ressaltando ser “melhor deixar de agradar 6 mil do que se indispor com 600 mil”. O tema coloca em lados opostos a ala técnica e a ala política do governo “e deixa o próprio Bolsonaro indeciso sobre a decisão a tomar”, diz o colunista.

