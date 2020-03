Em alta pela 12° vez consecutiva, reflexo da fracassada política econômica de Paulo Guedes, o valor nominal do dólar atingiu seu ponto mais alto da história da economia brasileira nesta quinta-feira (5) edit

247 - Nesta quarta-feira (4) o dólar fechou a sessão em alta de 1,51%, a R$ 4,5790, novo recorde nominal de fechamento. No dia subsequente, nesta quinta-feira (5), o dólar abriu a sessão a R$ 4,6101, sendo a 12° consecutiva em alta.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central vai se reunir entre os dias 17 e 18 deste mês para discutir sobre a taxa de juros em patamar mínimo de 4,25% ao ano, que pode reduzir as aplicações de investidores na renda fixa local, prejudicando o fluxo cambial.

Entre tantos outros fatores, como o avanço de casos do novo coronavírus no ocidente, as declarações e medidas adotadas pelo capitão reformado Jair Bolsonaro, e sua equipe de ministros, contribuíram significativamente para a insegurança dos investidores estrangeiros ou locais, que retiraram bilhões da economia brasileira nestes últimos meses.