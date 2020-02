Dólar bate novo recorde e abre cotado a R$ 4,40

Luana Maria Benedito, Reuters - O dólar avançava contra o real na abertura desta sexta-feira, superando a marca de 4,40 reais pela primeira vez na história às vésperas do Carnaval, em meio à aversão a risco no exterior e após comentários do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o câmbio.

Às 9:11, o dólar avançava 0,20%, a 4,4002 reais na venda. Na máxima da manhã, a divisa chegou a tocar 4,4073 reais.

O dólar futuro de maior liquidez registrava alta de 0,11%, a 4,400 reais.

Na véspera, o dólar à vista encerrou na máxima recorde para fechamento de 4,3916, após alta de 0,59%.

O Banco Central ofertará neste pregão até 13 mil contratos de swap cambial tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020, para rolagem de contratos já existentes.