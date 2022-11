Dólar cai pelo segundo dia seguido, cotado a R$5,2883

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar teve forte queda pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, no que agentes do mercado atribuíram a um ajuste à recente fraqueza internacional da moeda norte-americana e a esperanças de que a PEC da Transição seja enxugada durante tramitação no Congresso.

A moeda norte-americana à vista fechou em queda de 1,42%, a 5,2883 reais, menor patamar para encerramento desde o último dia 9 (5,1845). No acumulado dos últimos dois pregões, o dólar perdeu 2,21%.

