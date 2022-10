Dólar derrete e bolsa dispara com vitória de Lula

Apoie o 247

247 com Reuters - O dólar caiu 2,55%, cotado a R$ 5,1654 nesta segunda-feira (31), primeiro dia após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As ações da Petrobrás também terminaram o dia em queda após o ex-presidente Lula afirmar na campanha que a empresa não será privatizada.

Na abertura, as ações caíram 7%. No fechamento, às 17h, as ações preferenciais da Petrobrás caíam 8,47%, para R$ 29,81, e as ordinárias recuavam 7,04%, para R$ 33,26. Como consequência, a empresa perdeu R$ 34 bilhões em valor de mercado, ao sair de R$ 448 bilhões para R$ 414 bilhões.

O Ibovespa fechou no azul nesta segunda-feira, no primeiro dia após Luiz Inácio Lula da Silva vencer a corrida presidencial, diante da percepção de menor risco de contestação do resultado, que ofuscou a forte queda de Petrobras e Banco do Brasil.

Investidores também deram o benefício da dúvida a Lula quanto à formação de seu ministério, em particular quem ocupará a pasta da Fazenda, bem como acerca de suas políticas econômicas, em particular a fiscal.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,31%, a 116.037,08 pontos, em sessão volátil, em que chegou a 112.113,34 pontos na mínima (-2,12%) e 116.763,47 pontos na máxima (+1,94%).

O volume financeiro somou 47 bilhões de reais, bem acima da média diária do mês, de 33,7 bilhões de reais.

Com tal resultado, o Ibovespa acumulou uma alta de 5,45% em outubro, mês marcado por forte volatilidade por causa do processo eleitoral, além de expectativas ligadas aos movimentos do banco central norte-americano para a taxa de juros dos Estados Unidos. Em 2022, o índice acumula ganho de 10,66%.

O ex-presidente Lula ganhou a eleição nesse domingo (31), com 50,9% (60,3 milhões de votos). Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 49,1% (58,2 milhões).

