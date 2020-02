Dólar dispara e chega a R$ 4,38 com fala desastrosa de Paulo Guedes

Após o ministro da Economia, Paulo Guedes, defender a alta do dólar por "ser bom para a indústria" e porque com o dólar barato até "doméstica ia para Disney ”, a moeda norte-americana abriu esta quinta-feira (13) cotada a R$ 4,38, um novo recorde. Outro fator de preocupação está no impacto resultante do coronavírus, que vem afetando o crescimento econômico mundial edit

Infomoney - O Ibovespa Futuro abre em queda nesta quinta-feira (13) pressionado pela reviravolta no noticiário sobre o coronavírus. O governo da China informou hoje que detectou 15.152 novos casos, com 254 mortes nas últimas 24 horas (o dobro em relação ao dia anterior) e todos na província de Hubei. Agora, o total de infectados é 59.804 e 1.367 é o número de mortos na China.

Segundo o governo chinês, os laboratórios mudaram o método de exames de diagnose para scanner CT. Assim, leva apenas horas para confirmar os casos, ao contrário do que ocorria com o método anterior de exames com ácido nucleico, que demorava dias para trazer um resultado. Por isso, de acordo com o governo chinês, houve a rápida escalada no número de casos em Hubei.

Os números provocaram pânico nos mercados e aparentemente contradizem declarações de funcionários do Ministério da Saúde chinês, que ontem sugeriram que o surto acabaria completamente até abril.

Às 09h14 (horário de Brasília), o índice futuro para abril registrava perdas de 0,95%, a 116.240 pontos, enquanto o dólar futuro com vencimento em março tem alta de 0,33%, para R$ 4,373.

Já os contratos de juros futuros registram alta. O contrato com vencimento em janeiro de 2022 registra ganhos de cinco pontos-base, a 4,83%, enquanto o de vencimento em janeiro de 2023 avança seis pontos-base, a 5,42%, seguido pela alta de seis pontos-base do vencimento em janeiro de 2025, a 6,09%.

Entre os indicadores, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma queda de 0,4% no setor de serviços em dezembro na comparação com novembro. Na base anual, houve um crescimento de 1,6%, acima da expectativa mediana dos economistas compilada no consenso Bloomberg, que apontava para avanço de 1,5%.

No acumulado do ano, o volume de serviços expandiu 1,0%, interrompendo sequência de 4 anos sem crescimento: 2015 (-3,6%), 2016 (-5,0%), 2017 (-2,8%) e 2018 (0,0%).

Dólar alto

O dólar fechou ontem na maior cotação nominal da história recente do país (desde 1994), a R$ 4,35, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, achou que o movimento é “positivo”. Guedes afirmou que a cotação alta é “boa para todo mundo” e que o dólar mais barato prejudicava as exportações.

A moeda americana está fortalecida não apenas frente ao Real, mas a todas as moedas de países emergentes e também dos países desenvolvidos, como Euro, Libra e Franco suíço.

Guedes mais uma vez citou a mudança de mix entre câmbio e juros no País. “É melhor termos juros a 4% e câmbio a R$ 4,00, do que câmbio a R$ 1,80 e juros de 14%, nas alturas”, repetiu. “O câmbio não está nervoso, mudou para R$ 4,00. O modelo não é juro na lua e câmbio baixo, desindustrializando o Brasil”, acrescentou.

“O câmbio é flutuante” e faz parte do conjunto de políticas adotadas pelo Banco Central, que ainda inclui ainda o uso da taxa de juros na política monetária e ações macroprudenciais para estabilidade financeira, disse o presidente do BC, Roberto Campos Neto, quando perguntado sobre as declarações do ministro da Economia.

Em entrevista à GloboNews na noite desta quarta-feira, Campos Neto comentou a atuação do BC no câmbio, reafirmando que não tem restrição a nenhum tipo de instrumento. “Se existe uma demanda no à vista vou fazer uma intervenção no à vista, se existe uma demanda no futuro vou fazer uma intervenção no futuro”.

Campos Neto disse que previsão do BC para o crescimento do PIB em 2020 está um pouco acima de 2%, podendo ser um pouco a mais ou a menos.