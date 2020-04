Dólar sobe para R$ 5,24 com disseminação do coronavírus nos EUA

A alta no dólar se deve a propagação rápida do novo coronavírus nos Estados Unidos, com mais de 188 mil casos confirmados e cerca de 4.049 mortes edit

247 - O dólar comercial iniciou o mês de abril em alta e é negociado a R$ 5,247 com valorização de aproximadamente 1%. As Bolsas da Europa e da Ásia registraram queda de mais de 3%. A informação é do jornal O Globo.

Um dos principais motivos da alta do dólar é a disseminação rápida do novo coronavírus nos Estados Unidos, que se tornou o novo epicentro da doença com mais de 188 mil casos confirmados e cerca de 4.049 mortes.

O banco central americano, o Federal Reserve (Fed), anunciou nesta terça-feira (31 de março) uma nova operação para garantir que outros países possam ter dólares em seus balanços.

