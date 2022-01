Dólar tem maior queda semanal desde novembro com ajuste global da moeda

A estimativa do BofA para o fim do ano é de taxa de câmbio nominal de 5,70 reais por dólar --alta de 2,27% para o dólar e queda de 2,22% para o real edit

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em leve queda e próximo das mínimas do dia nesta sexta-feira, com vendas na reta final da sessão estimuladas pela continuidade de um movimento de realização de lucros na divisa norte-americana, que acumulou na semana o maior declínio em mais de dois meses.

A moeda vem de quatro quedas consecutivas que a levaram para baixo de pelo menos dois suportes técnicos. Se fracassar em voltar acima dessas linhas, mais ordens de vendas podem ser acionadas, deixando o dólar sujeito a mais depreciação.

A semana foi de expressivo ajuste técnico do dólar no mundo, o que conduziu uma correção também no Brasil, com o mercado discutindo o ritmo de prováveis altas de juros nos Estados Unidos. Os investidores estrangeiros, por exemplo, venderam na B3 nesta semana até a quinta-feira (último dado disponível) 1,7 bilhão de dólares entre contratos de dólar futuro, cupom cambial e swap cambial tradicional.

O dado sugere que especuladores que operam na Bolsa Mercantil de Chicago podem ter dado sequência a um movimento de redução de apostas contra a moeda brasileira. Na virada do ano, esse grupo de agentes financeiros --que costuma operar com posições de maior risco e muitas vezes direcionais-- fez a maior compra líquida de reais em cerca de um mês.

"De acordo com nossas previsões de retorno total para 2022, real, rublo russo e baht tailandês devem ser as três moedas com melhor desempenho em 2022", disseram estrategistas do Bank of America em relatório, que veem essas moedas como "baratas".

A estimativa do BofA para o fim do ano é de taxa de câmbio nominal de 5,70 reais por dólar --alta de 2,27% para o dólar e queda de 2,22% para o real. Contudo, os retornos totais embutem ainda as taxas de juros a termo, que têm como referência o juro básico da economia (a Selic).

O retorno implícito em contratos de balcão de taxa de câmbio a termo (NDFs, nas sigla em inglês) de um ano estava em cerca de 11,4% ao ano, nas máximas desde o fim de 2016.

Ao fim desta sexta, o dólar à vista caiu 0,29%, para 5,5125 reais na venda, menor patamar desde 16 de novembro do ano passado (5,4999 reais).

Ao longo do pregão, a divisa oscilou entre alta de 0,46%, a 5,5541 reais, e queda de 0,35%, a 5,5090 reais.

O recuo desta sexta foi o quarto seguido, período em que o dólar perdeu 2,82%. A moeda não caía por quatro pregões seguidos desde agosto do ano passado.

Na semana, o dólar acumulou desvalorização de 2,12%, a mais forte desde a também queda de 2,12% registrada na semana finda em 5 de novembro de 2021.

Em 2022 até agora, o dólar recua 1,09%.

