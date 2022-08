Dono da Natura diz que golpe bolsonarista seria ruim para os negócios

Apoie o 247

247 – O empresário Pedro Passos afirmou, em entrevista à jornalista Mariana Barbosa, publicada no Globo, que um golpe de estado, ameaça recorrente que vem sendo feita por Jair Bolsonaro, seria muito ruim para a economia brasileira. "É um alerta da sociedade que não quer esse caminho. Não acredito na efetividade de um golpe com tanques na rua, como no passado. Vejo uma ruptura possível das instituições se a gente não respeitar o direito de voto dos cidadãos. O questionamento à urna eletrônica é absurdo e pode fragilizar a nossa democracia, fazer a gente retroceder", disse ele.

"Vejo um movimento crescente de cidadania empresarial. Se não por outro motivo, há uma razão pragmática. Uma ruptura institucional no país penalizaria também o ambiente de negócios. É um momento difícil do país, mas é bonito ver diversos setores se manifestando suprapartidariamente, sem linha ideológica de esquerda ou de direita. Movimento que está falando que quer o caminho da democracia. Nossas lideranças empresariais mais históricas ficam um pouco distantes de manifestações por medo de represália ou de conflitos de interesse com acionistas. Mas hoje está evidente que também precisamos do empresário para corrigir o rumo de desrespeito às regras do jogo", acrescentou.

Na entrevista, Passos defendeu sua candidata Simone Tebet e atacou os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, que também foi vítima de um golpe de estado, em 2016, quando seus votos não foram respeitados pelos golpistas de então.

