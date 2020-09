Doria diz que PIB de São Paulo voltou ao mesmo nível de antes da pandemia da Covid-19

Sputnik - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira (9) que o Produto Interno Bruto (PIB) do estado voltou ao mesmo patamar de janeiro, antes da pandemia da Covid-19.

Segundo Doria, o estado registrou um crescimento estimado de 2,1% em julho, além de alta de 4,5% em maio e de 5,5% em junho.

Nos últimos 12 meses, São Paulo avançou 0,4% , na comparação com os 12 meses anteriores. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"Com estes resultados o PIB de São Paulo chega a 103.2 pontos, praticamente o mesmo nível observado em janeiro deste ano onde tivemos 103.4 pontos", disse Doria, em coletiva de imprensa.

O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles (MDB), disse que há uma retomada de confiança na economia paulista.

"Com o Plano SP, com todas as atitudes tomadas pelo governo de SP, primeiro com a proteção de vidas, depois com a retomada gradual baseada em dados científicos, e isso propiciou uma retomada econômica forte, principalmente devido ao aumento no nível de confiança na economia", disse Meirelles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.