Economia deve melhorar após o quarto trimestre, declara presidente do BC

Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de março previa crescimento econômico zero para 2020. A última projeção do FMI aponta retração de 5,3%

247 - O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou durante entrevista ao programa “Poder em Foco” neste domingo (19) que a economia deve apresentar melhora apenas no quarto trimestre deste ano de 2020. A informação é do jornal O Globo.

“Acredito que o último trimestre vai mostrar uma melhora, obviamente de uma base muito baixa. A dúvida é o terceiro trimestre, o quanto vai ser impactado”, afirmou o presidente do Banco Central

Campos Neto ainda ressalta que o cenário econômico piorou desde a reunião mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom). A previsão do BC que aconteceu no fim de março era de um crescimento nulo para 2020. A última projeção do FMI aponta uma retração de 5,3%. O Banco Mundial prevê uma queda de 5%.

