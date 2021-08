Eduardo Giannetti aponta desmoralização completa de Paulo Guedes

“Parece que o apego dele ao cargo é bem maior do que se imaginava", aponta o economista liberal, que critica o "populismo" do governo atual edit

247 – O economista Paulo Guedes, que era justificativa dos neoliberais para apoiarem o fascismo no Brasil, já não tem mais o mesmo apoio do passado. “Paulo Guedes já se desmoralizou por completo e vai se desmoralizar ainda mais se continuar (atuando do modo atual)”, diz o economista liberal Eduardo Giannetti da Fonseca, em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo . “Parece que o apego dele ao cargo é bem maior do que se imaginava e ele não teria grande restrição ou mesmo firmeza para resistir aos impulsos populistas do presidente.”

"Já está bastante claro que o governo não tem proposta sequer para as reformas tributária e administrativa. Quase não há mais perspectiva de que alguma coisa relevante aconteça. Estamos com um cenário de inflação preocupante, que tem obrigado o Banco Central a conduzir um aperto da política monetária. Isso vai frear o nível de atividade no ano que vem. Por fim, há uma ameaça cada vez mais concreta de uma guinada populista fiscal por parte do governo Jair Bolsonaro, à medida que ele fica acuado e que os hormônios eleitorais começam a funcionar de maneira mais exacerbada", diz ainda o economista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE