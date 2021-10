Eduardo Moreira: elite se revolta com furo no teto de gastos, mas não com a fome e a miséria

Apoie o 247

247 - O economista Eduardo Moreira denunciou a elite brasileira, que prega o caos econômico após o furo no teto de gastos, mas não se indigna com a crise econômica e o aumento da miséria no Brasil.

Em vídeo publicado no YouTube, ele cita dados que demonstram o aumento da procura por ossos, recordes de desmatamento, mais pessoas morando na rua, as mais de 600 mil mortes pela Covid-19, genocídio dos indígenas e o desemprego e inflação crescentes.

"Nada disso foi capaz de indignar a nossa elite econômica, os bancos e os bilionários desse país como a notícia de que o teto de gastos ia ser furado", criticou o economista. "A revolta que a gente esperava ao perceber que a dor que a maior parte do país está vivendo por conta do que aconteceu nos últimos meses veio por conta de uma preocupação fiscal".

O discurso dos banqueiros e da mídia tradicional se resume a uma suposta preocupação com as pessoas. "Eles dizem que, na verdade, é uma preocupação com as pessoas, pessoas com as quais eles nunca se preocuparam", afirmou Moreira.

"Isso diz muito sobre a nossa elite, sobre o nosso governo e, infelizmente, sobre o nosso país", completou.

