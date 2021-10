Eduardo Moreira: o caos econômico começou

Apoie o 247

247 - O economista Eduardo Moreira comentou nesta quinta-feira (21) as demissões de auxiliares de Paulo Guedes no Ministério da Economia. Para o economista, o movimento pode deflagrar uma crise econômica sem precedentes no País.

"O que aconteceu foi muito sério e mostra que a gente pode ter hoje pode lembrar por muito tempo como o começo de um caos total na nossa economia, levando a gente no final deste processo a algo similar ao que aconteceu com a Argentina de Mauricio Macri ou até pior", afirmou.

O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram demissão de seus cargos no Ministério da Economia.

Deixaram ainda o governo a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo.

Segundo Moreira, o que aconteceu nos últimos dias foi uma "perda de controle total" de Guedes em relação ao rumo econômico do País. "E não é à toa que isso acontece nas semanas seguintes ao escândalo do Pandora Papers", disse o economista, citando o caso que revelou que Paulo Guedes mantém R$ 53 milhões numa conta offshore nas Ilhas Virgens Britânicas.

"Guedes nos últimos dias viu sua imagem de guardião da austeridade fiscal e do teto de gastos desmoronar completamente e está sem força, porque está se vendo chantageado pelo Centrão, que sabe da sua fraqueza", afirmou.

