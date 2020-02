Eduardo Moreira rebate Paulo Guedes e aponta parasitas no sistema financeiro

247 – O economista Eduardo Moreira rebateu as declarações do ministro Paulo Guedes, que classificou servidores públicos como parasitas, ao comparar a renda do funcionalismo com o valor transferido ao sistema financeiro como juros da dívida pública, indicando que o parasitismo estaria no rentismo. Confira:

12 milhões de servidores recebem por ano para educar, cuidar, limpar, julgar, estudar, pesquisar, etc, R$ 700 bi. Como são pais, mães, avôs e avós, sustentam quase 50 milhões de brasileiros.

R$ 400 bi são pagos por ano em juros da dívida, em troca de trabalho nenhum.

Parasitas? — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) February 8, 2020