Em manobra eleitoreira, Bolsonaro antecipa pagamento do Auxílio Brasil para até 5 dias antes do 2º turno

247 - Em uma manobra de caráter eleitoreiro, o governo Jair Bolsonaro (PL) antecipou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil aos beneficiários cadastrados no programa. Com a mudança, os pagamentos referentes ao mês de outubro começarão a ser efetuados a partir do dia 11, terminando em 25 de outubro, cinco dias antes do segundo turno das eleições no Brasil, que serão realizadas no dia 30. Pelo cronograma original, os repasses começariam no dia 18 e terminariam no dia 31.

“A alteração no cronograma está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 3, em instrução normativa do Ministério da Cidadania, que faz a gestão dos programas sociais do governo federal. As datas para novembro e dezembro não foram modificadas. Em agosto, o governo também antecipou o pagamento do programa naquele mês”, ressalta o jornal O Estado de S. Paulo.

