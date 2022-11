"Em nome do presidente Lula", Alckmin parabeniza Ilan Goldfajn pela eleição para a presidência do BID

Apoie o 247

247 - Em nome do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), usou o Twitter neste domingo (20) para parabenizar Ilan Goldfajn pela eleição para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, Goldfajn será o primeiro brasileiro a chefiar a instituição, sediada em Washington (EUA).

"Pela primeira vez, o BID terá um brasileiro no seu comando. Parabenizo o novo presidente Ilan Goldfajn pela vitória e, em nome do presidente Lula, reforço a disposição do Brasil em estreitar os laços com o banco pelo desenvolvimento econômico e social da nossa região", escreveu Alckmin.

