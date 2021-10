Em realidade paralela, Guedes diz que a economia brasileira está “decolando mais uma vez”

Apoie o 247

247 - Em evento no Planalto, nesta sexta-feira (01), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não há problemas com a economia brasileira e que ela está “decolando mais uma vez”.

O ministro afirmou que, apesar da inflação, o país “se levantou e começou a caminhar”. “O Brasil está decolando mais uma vez, apesar da crise hídrica, de tudo isso, apesar da inflação subindo. O Brasil se levantou e começou a caminhar. Tem as reformas institucionais disparando as ondas de investimentos".

Guedes, inclusive, fez um novo desenho de gráfico para justificar seu devaneio. O ministro disse que a economia se recuperou “em V” e garantiu crescimento recorde para 2022.

“O Brasil vai crescer. Diziam que nós iríamos estar no fundo do poço, nós voltamos ‘em V’. Dizem que no ano que vem nós não vamos crescer, nós vamos crescer de novo.”

