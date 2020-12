Embraer é alvo de ataque hacker e tem informações vazadas

Invasão do sistema da Embraer resultou "na divulgação de dados supostamente atribuídos à companhia na madrugada de 30 de novembro". Segundo a companhia, o ataque ocorreu afetou "apenas um ambiente de arquivos da companhia" edit

Sputnik - A Embraer informou nesta segunda-feira (30) que sofreu um ataque hacker na última semana. A invasão do sistema informático resultou "na divulgação de dados supostamente atribuídos à companhia na madrugada de 30 de novembro".

A informação foi divulgada pela própria empresa através de um fato relevante. A Embraer disse que o ataque ocorreu em 25 de novembro e afetou "apenas um ambiente de arquivos da companhia".

Ainda não se sabe, no entanto, quais as informações foram vazadas.

"Em razão do ocorrido, imediatamente a companhia iniciou os procedimentos de investigação e resposta ao evento, bem como procedeu proativamente ao isolamento de alguns de seus sistemas para proteção do ambiente", diz um trecho do comunicado.

A fabricante de aeronaves afirmou que "continua a operar com o uso de alguns sistemas em regime de contingência, sem impactos relevantes sobre suas atividades".

A Embraer declarou que "está empreendendo todos os seus esforços para investigar as circunstâncias do ataque, avaliar se existem impactos sobre seus negócios e terceiros, e determinar as medidas a serem tomadas".

A Embraer trabalha com projetos sigilosos de desenvolvimento de aeronaves e protótipos.

