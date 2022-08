Empresários bolsonaristas acenam a Lula e querem reunião com o ex-presidente

Apoie o 247

ICL

247 - Um grupo de empresários que já apoiaram - ou ainda apoiam - Jair Bolsonaro (PL) passou a fazer acenos ao ex-presidente Lula, segundo o Estado de S. Paulo. O Instituto Unidos Brasil, fundado em 2020, "defende pautas encampadas pelo empresariado por meio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e promove eventos com políticos, sobretudo bolsonaristas", segundo o jornal.

Fazem parte do grupo como "colaboradores voluntários" Flávio Rocha (Riachuelo), Alberto Saraiva (Habib’s), José Carlos Semenzato (do setor de franquias) e o ex-PM Washington Cinel (fundador da Gocil). Também apoiam o grupo o empresário Tomé Abduch, do movimento Nas Ruas e candidato a deputado estadual em São Paulo pelo PTB, e Salim Mattar, fundador da Localiza e ex-secretário de Desestatização de Bolsonaro.

De acordo com a reportagem, "animou o grupo" a declaração do petista na semana passada, durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), sobre a necessidade de uma reforma administrativa. Na ocasião, o ex-presidente também falou na “desoneração da produção”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Presidente do Instituto Unidos Brasil e da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping, Nabil Sahyoun afirmou que "Lula, orientado, talvez conversando com seus futuros ministros e principalmente o da Economia, sentiu que a desoneração é uma questão irreversível. Dezessete segmentos foram desonerados, e agora a gente precisa desonerar os demais. O presidente que receber uma herança de 12 ou 13 milhões de desempregados tem de fazer alguma coisa. Eu acho que o Lula acabou voltando atrás, está sendo coerente nas posições, e a gente torce para que ele mantenha isso caso seja presidente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da União Geral do Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, tem dialogado com Lula para convencê-lo a participar de uma sabatina do Instituto Unidos Brasil, em setembro, em São Paulo, além de incluir na agenda um encontro reservado com os empresários.

O grupo enviou a Lula uma carta em 11 de junho, assinada por Sahyoun e pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, convidando-o para a sabatina. O encontro ocorreria durante a 56.ª convenção nacional do setor. Outros presidenciáveis também foram convidados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta é de que Lula fale por dez minutos e depois responda a perguntas dos empresários.

O petista alegou incompatibilidade de agenda e ofereceu que seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), participe do encontro em seu lugar. A assessoria do ex-presidente afirmou que ainda não está definido se o petista irá, ou não, à sabatina.

Sahyoun destaca que a aproximação com Lula é importante para garantir o diálogo do setor com o próximo governo. “O setor empresarial quer dialogar com todos os candidatos, porque um deles vai ganhar. Qualquer um que ganhar e o candidato souber qual é a proposta muito clara que o setor empresarial pretende, fica muito mais aberto para a gente poder trabalhar para ser ministro da Economia, apoiar governo, seja ele qual for, no sentido de reivindicar as pautas que levamos aos candidatos antes das eleições”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.