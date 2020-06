Empresários lançam oposição a Paulo Skaf e denunciam uso político da instituição

"Entidade empresarial não pode servir de joguete ou escada para aspirações", aponta artigo de José Ricardo Roriz Coelho, que lidera a oposição empresarial ao aliado do bolsonarismo edit

247 – A Fiesp, comandada há 16 anos por Paulo Skaf, passa a ter uma oposição forte, no momento em que o estado de São Paulo sofre um intenso processo de desindustrialização. O alvo é Skaf, que apoiou o golpe de 2016, com seu pato amarelo, processo que também contribuiu acentuadamente para a queda da produção industrial no Brasil. Seu principal opositor se chama José Ricardo Roriz Coelho, que defendeu mudanças radicais, em artigo publicado nesta quinta-feira , na Folha de S. Paulo.

"A indústria precisa se posicionar como interlocutora qualificada. Precisa ser ouvida e respeitada por empresários de outros setores, pelas três esferas de governos, pela sociedade como um todo. Mas não é isso, infelizmente, o que tem acontecido em São Paulo, justamente o Estado onde, historicamente, o setor mais se desenvolveu", diz ele. "Uma entidade empresarial de respeito não pode ser usada como joguete, como escada de aspirações estranhas a seus representados. Não pode ser manipulada por políticos nem diminuída em sua essência. Tal comportamento não faz jus ao papel da indústria. Cerca de 27% dos investimentos feitos no país têm origem na indústria. Dois terços da atividade de inovação empresarial (67%) são de responsabilidade da indústria. O setor precisa fazer valer a agenda de impulsionar as condições de competitividade, precisa continuar gerando empregos de qualidade, com salários dignos, cuidar de seus interesses de classe. Precisa, enfim, numa palavra, mudar", afirma.

Roriz que é preciso "mudar porque a Fiesp é uma instituição que precisa ser revigorada e passar a representar não correntes de opinião política, mas sim todos os industriais da capital e do interior de São Paulo, de todos os setores da indústria e de todos os tamanhos."

