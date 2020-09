Enquanto valor da cesta básica de pobres aumenta, preço diminui para famílias ricas

Enquanto os preços de alimentos da cesta básica das famílias mais pobres aumentam, com uma inflação de cerca de 1,53% nos oitos primeiros meses do ano, o preço da cesta das famílias mais ricas teve deflação de 0,07%, segundo o Ipea edit

247 - Enquanto os preços de alimentos da cesta básica das famílias mais pobres aumentam, com uma inflação de cerca de 1,53% nos oitos primeiros meses do ano, o preço da cesta das famílias mais ricas teve deflação de 0,07%, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que relaciona o fato com a queda nos preços dos serviços.

“Evidencia-se uma pressão altista vinda dos alimentos no domicílio -que formam o grupo de maior peso na cesta de consumo das famílias mais pobres- e uma queda nos preços dos serviços, cujo alívio é bem mais intenso sobre o orçamento das famílias mais ricas”, diz a instituição no relatório “Inflação por faixa de renda – Agosto/2020”.

