Entidades de caminhoneiros vão se reunir em Brasília para unificar pauta de reivindicações

247 - Entidades de caminhoneiros vão se reunir no sábado, 18, em Brasília, em um encontro nacional da categoria, com a agenda "Em busca da unificação das lutas e sobrevivência da categoria". Segundo o Estadão/Broadcast, “o objetivo será debater uma agenda única dos transportadores rodoviários, incluindo autônomos e celetistas”.

As entidades, no entanto, teriam divergências na convocação de paralisações, segundo reportagem. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) e o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), que, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), promovem o encontro.

"Primeiro vamos conversar e depois definir os rumos de como se alcançará cada um dos pontos da pauta", apontou o diretor da CNTTL, Carlos Alberto Litti Dahmer.

