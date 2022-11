Equipe econômica do novo governo deve ser anunciada nos próximos dias, diz líder do PT na Câmara

"A equipe econômica deve ser anunciada nos próximos dias e deve estar trabalhando com isso", disse Reginaldo Lopes sobre as medidas tributárias que a nova gestão deve adotar edit

Reuters - O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), afirmou nesta segunda-feira que os nomes da equipe econômica devem ser anunciados nos próximos dias.

“A equipe econômica deve ser anunciada nos próximos dias e deve estar trabalhando com isso”, disse ele, na chegada ao CCBB, sede da transição, após ser questionado sobre medidas tributárias que a nova gestão deve tomar.

“Acho que está em construção, o presidente Lula está aqui esta semana e devem estar conversando com vários setores e deve estar encaminhando”, reforçou.

Lopes destacou que Lula conhece todo o debate sobre a PEC da Transição e que deve conversar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de lideranças, para avaliar qual o melhor caminho para viabilizar a proposta.

O líder do PT avaliou que, nas conversas, todos os partidos estariam compreendendo que é impossível a vigência por apenas um ano da PEC que permite a exceção do Bolsa Família em 600 reais do teto de gastos, além de outras medidas.

O petista disse ainda que há um debate para trazer para dentro da PEC da Transição a revisão do teto dos gastos.

