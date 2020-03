"Estamos em recessão", diz diretora do FMI

"Não há como chegar a uma recuperação forte, sem contenção forte", defendeu a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI) edit

247 - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que o mundo está em recessão econômica por conta da pandemia de coronavírus.

Georgieva defendeu medidas fortes de contenção para amenizar a propagação do vírus. "Não há como chegar a uma recuperação forte, sem contenção forte", disse.

“Está claro que entramos em uma recessão”, falou a diretora do FMI, que prevê a necessidade do uso de investimentos da ordem de US$ 2,5 trilhões para que nações emergentes consigam sair desta "parada repentina". Ela ainda analisou que o tamanho da contração econômica global dependerá das medidas de conteção e de "quão fortes e coordenadas são nossas ações de política monetária e fiscal".