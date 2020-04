EUA já estão em recessão, dizem economistas

De acordo o levantamento feito pela Associação Nacional de Economia Empresarial dos EUA, a contração se manterá durante o primeiro semestre, com recuperação a partir do terceiro trimestre edit

247 - Um levantamento realizado com 45 economistas da Associação Nacional de Economia Empresarial (Nabe, na sigla em inglês) dos EUA, afirma que o país já está em recessão.

“O consenso é de que o Produto Interno Bruto (PIB) declinou em taxa anualizada de 2,4% no primeiro trimestre de 2020, e vai encolher em taxa anualizada de 26,5% no segundo trimestre”, afirmou a presidente da Nabe, Constance Hunter, economista-chefe da KPMG. A informação é do jornal O Globo.

De acordo o levantamento, a contração se manterá durante o primeiro semestre, com recuperação a partir do terceiro trimestre.

Ainda segundo os especialistas, as taxas de desemprego, que devem ficar em 3,8% no primeiro trimestre do ano, irão disparar para 12% no segundo trimestre, caindo para 9,5% no fim de 2020 e 6% no fim de 2021.

