Ex-presidente da Eletrobras irá assumir comando da BR Distribuidora

Ex-presidente da Eletrobras Wilson Ferreira Junior, que neste domingo (24) anunciou que estava renunciando ao cargo por "motivos pessoais", irá assumir a presidência da BR Distribuidora no lugar de Rafael Grisolia, que está à frente da companhia desde abril de 2019

247 - O ex-presidente da Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S/A), Wilson Ferreira Junior, que neste domingo (24) renunciou ao cargo alegando motivos pessoais, irá assumir a presidência da BR Distribuidora.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, a gestão do atual presidente da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, que está à frente da companhia desde abril de 2019, vem sendo bastante criticada pelos acionistas da companhia.

Ao deixar o comando da Eletrobras, Ferreira alegou estar deixando a estatal por "motivos pessoais".

