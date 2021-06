Ex-presidente do BC Carlos Langoni morre vítima de Covid-19

247 - O economista e ex-presidente do Banco Central Carlos Geraldo Langoni faleceu neste domingo (12) em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19. Langoni, que tinha 76 anos, estava internado desde dezembro na UTI do hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, de acordo com o jornal O Globo. Ele deixa mulher, três filhos, quatro netos e dois enteados.

Langoni comandou o Banco Central de 1980 a 1983, e também foi chefe-executivo do grupo NM Rothschild no Brasil entre 1989 e 1997. Antes da internação, ele ocupava o cargo de diretor do Centro de Economia Mundial da FGV. O ex-presidente do Banco Central também atuou no processo de privatizações da Vale e Embraer durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

O economista era próximo do ministro da Economia, Paulo Guedes, e atuava como consultor ministerial nas áreas de gás e de abertura comercial.

