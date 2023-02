Fed reduz ritmo de aperto e sobe juros em 0,25 ponto percentual

Decisão foi unânime e em linha com o mercado; autoridade monetária reforçou compromisso em trazer inflação à meta edit

Infomoney - O Federal Reserve diminuiu o ritmo de alta de juros e elevou a taxa básica dos EUA em 0,25 ponto percentual (p.p.) após reunião desta quarta-feira (1), para um intervalo de 4,50% a 4,75% ao ano. A decisão foi unânime.

Na reunião do último mês de dezembro, a autoridade monetária já havia reduzido o compasso de alta dos Fed funds, fazendo um ajuste de 50 pontos base. Antes disso, foram quatro altas consecutivas de 75 pontos.

A decisão de hoje veio em linha com o projetado pelo mercado. O CME FedWatch Tool, monitor de juros do CME Group, mostrava que 99,3% dos traders previam uma alta dessa magnitude.

Mas no horizonte dos analistas, ainda está distante a expectativa de um início de cortes. O motivo são os sinais pouco claros do efeito da política mais restritiva na atividade econômica dos Estados Unidos.

Agora, as atenções se voltam ao comunicado do Fed, que acompanha a decisão. No texto a autoridade monetária afirma que o crescimento de empregos tem sido robusto nos últimos meses. Contudo, reconhece que indicadores recentes apontam para crescimento modesto de gastos e produção. O BC americano disse ainda que a inflação continua elevada, mesmo que tenha arrefecido um pouco.

O Fed diz que continua muito atento aos riscos inflacionários e volta a afirmar que juros restritivos devem ser necessários para levar a inflação do país à meta de 2% no longo prazo. Sendo assim, indicou que vai precisar continuar subindo juros para frear a escalada de preços.

Dentre os riscos de inflação mencionados pelo Fed está a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A autoridade monetária diz que o conflito segue provocando dificuldades humanas e econômicas, contribuindo com o aumento de incertezas.

Ainda que tenha reforçado seu compromisso em combater a inflação, o Fed também afirma estar monitorando os efeitos do aperto monetário na economia.

Sobre as próximas decisões, a autoridade monetária disse que vai continuar monitorando os próximos dados econômicos. Assim, estaria preparada para ajustar sua estratégia caso surjam riscos que possam impedir o Fed de atingir suas metas.

“As avaliações do comitê vão levar em conta um grande leque de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e desenvolvimentos financeiros e internacionais”, disse o texto.

