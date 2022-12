Fenae entrega documento a Lula sobre a situação da Caixa Econômica

Apoie o 247

Fenae - A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), junto com outras sete entidades e a representante dos Empregados no Conselho de Administração da Caixa, Rita Serrano, entregou nesta segunda-feira (19) ao presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva, um documento que reúne informações relevantes sobre a situação do maior banco público da América Latina.

Intitulado Uma nova Caixa para um novo Brasil, o documento entregue o presidente Lula pelo senador eleito Wellington Dias, traz um breve registro das ações das entidades para enfrentar o sucateamento do banco público promovido pelo atual governo. O objetivo é subsidiar a equipe de transição responsável pela área econômica em futuras ações para a Caixa.

"Entendemos que a Caixa pode ser um importante alicerce para a distribuição das políticas públicas, apoiando a redução da desigualdade e o crescimento e desenvolvimento econômico, mas precisa de um olhar cuidadoso em relação ao legado dos último 6 anos", apontam as entidades.

Valorização do empregado Caixa

Uma das principais bandeiras da Fenae, a valorização do empregado tem destaque no documento. Segundo as entidades, é preciso recuperar a autoestima do corpo funcional, em especial das mulheres.

Em junho de 2022, a Caixa viveu um dos piores episódios da sua história. Empregadas do banco denunciaram o então presidente do banco, Pedro Guimarães, por assédio sexual. Frente as graves denúncias, a Fenae classificou o caso como estarrecedor, pediu a saída imediata de Guimarães da presidência e reivindicou a apuração com urgência e rigor.

Assinam Uma nova Caixa para um novo Brasil:

Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae)

Federação Nacional das Associações dos Gestores da Caixa (Fenag)

Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal (Aneac)

Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef)

Associação Nacional dos Auditores Internos da Caixa Econômica Federal (AudiCaixa)

Associação Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal No Trabalho Social (SocialCaixa)

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT)

Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec)

Rita Serrano

