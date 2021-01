FGV: Inflação dos mais pobres subiu 6,30% em 2020

O IPC-C1 ficou bem acima do que foi registrado em 2019, quando a inflação sentida pela população de baixa renda acumulou alta de 4,60%. Alimentos tiveram maior alta, com 15,37% edit

Dados da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgados nesta quinta-feira (7) mostram que o índice que mede a inflação para as famílias mais pobres do País acumulou alta de 6,30% em 2020.

Segundo a FGV, o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) – que mede a variação de preços de produtos e serviços para famílias com renda entre um e 2,5 salários mínimos – ficou bem acima do que foi registrado em 2019, quando a inflação sentida pela população de baixa renda acumulou alta de 4,60%.

As maiores altas no ano foram alimentação, com 15,37%. habitação, com 6,13%; educação, leitura e recreação, com 4,47% e saúde e cuidados pessoais, com 3,37%.

