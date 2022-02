Filial europeia do banco russo Sberbank pode quebrar com guerra entre Rússia e Ucrânia

O maior credor da Rússia enfrenta uma corrida de clientes para saques, temendo reações do conflito edit

Reuters - O braço europeu do Sberbank (SBER.MM), o maior credor da Rússia, enfrenta possibilidade de falência, alertou o Banco Central Europeu (BCE) nesta segunda-feira (28), após uma corrida de clientes para saques em reação à invasão russa na Ucrânia.

Aliados ocidentais tomaram medidas sem precedentes para isolar a economia e o sistema financeiro da Rússia, incluindo sancionar seu banco central e excluir alguns de seus credores do sistema de mensagens SWIFT, usado para trilhões de dólares em transações.

O Sberbank Europe e duas outras subsidiárias estavam prestes a falir, após "saídas significativas de depósitos" ligadas a "tensões geopolíticas", segundo o BCE. A Autoridade do Mercado Financeiro da Áustria impôs uma moratória ao Sberbank Europe, que tem sede no país.

Separadamente, a Deutsche Boerse (DB1Gn.DE), a operadora da bolsa de valores alemã, disse que estava suspendendo a negociação de vários títulos de emissores russos com efeito imediato. A lista inclui o Sberbank e o VTB Bank (VTBR.MM) .

"Desencadeamos uma corrida a esse tipo de banco", disse Hans-Peter Burghof, professor da Universidade de Hohenheim.

Os bancos e seus advogados estão se esforçando para avaliar o impacto da onda de sanções, que levou o banco central da Rússia a mais que dobrar sua principal taxa de juros na segunda-feira e introduzir alguns controles de capital para tentar estabilizar o rublo.

O banco britânico HSBC (HSBA.L) está começando a encerrar relações com uma série de bancos russos, incluindo o segundo maior, o VTB, de acordo com um memorando visto pela Reuters, enquanto as instituições financeiras começam a implementar restrições à Rússia.

As ações dos principais bancos caíram com o setor bancário europeu (.SX7P) caindo 7%, mais acentuada do que uma queda de 2,5% para o índice Euro Stoxx (.STOXXE) .

A turbulência do mercado ocorreu quando as forças de invasão russas tomaram duas pequenas cidades no sudeste da Ucrânia e a área em torno de uma usina nuclear, à medida que o isolamento diplomático e econômico de Moscou se aprofundava. A Rússia chama suas ações na Ucrânia de "operação especial".

Os bancos com operações significativas na Rússia foram os mais atingidos. O Raiffeisen Bank International da Áustria (RBIV.VI) caiu 13,8%, pois disse estar trabalhando com o impacto das sanções. consulte Mais informação

Société Générale (SOGN.PA) perdeu 11,1%, e UniCredit (CRDI.MI) foi 9,7% menor.

Os investidores temem que os bancos europeus com forte exposição à Rússia e à Ucrânia precisem fazer provisões robustas para a queda da avaliação de seus ativos na região.

O Deutsche Bank da Alemanha (DBKGn.DE) , que abriu uma nova sede em Moscou em dezembro, caiu 9,5%. Ele disse que implementaria sanções.

O alerta do BCE se estendeu às subsidiárias do Sberbank na Croácia e na Eslovênia. O Sberbank é de propriedade majoritária da Rússia.

O credor disse em comunicado que várias de suas subsidiárias viram "uma saída significativa de depósitos de clientes em um período muito curto" e que estava em contato próximo com os reguladores.

As agências do Sberbank na Eslovênia estavam fechadas até quarta-feira e os serviços temporariamente limitados a transações com cartão com limite de saque de 400 euros por dia, informou o banco central esloveno nesta segunda-feira.

O banco central croata disse que os depositantes do Sberbank, que tem cerca de 2% do mercado bancário do país, poderão sacar pouco menos de 1.000 euros por dia.

O Sberbank Europe disse em novembro que chegou a um acordo para vender suas subsidiárias na Croácia, Eslovênia, Hungria, Sérvia e Bósnia e Herzegovina para um grupo que inclui o banco sérvio AIK. Os reguladores sérvios deram seu consentimento na segunda-feira, os únicos ainda a fazê-lo.

Enquanto isso, os títulos russos descartados pela Deutsche Boerse também incluem Lukoil (LKOH.MM) e Aeroflot (AFLT.MM).

A Euroclear disse que fechou seu vínculo com a casa de liquidação rival Clearstream Banking por liquidar negociações com títulos russos em resposta às sanções financeiras da União Europeia.

