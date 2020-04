FMI: recessão deste ano será pior que a de 1929

"É muito provável que este ano a economia global experimente sua pior recessão desde a Grande Depressão, superando a vista durante a crise financeira de dez anos atrás", diz o documento do FMI, assinado por Gita Gopinath, economista-chefe da instituição edit

247 - O relatório divulgado nesta terça-feira (14) pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) indica um cenário econômico de retração de 3% no ano de 2020, sendo a maior desde a crise de 1929. A recuperação, contudo, é considerada incerta e está prevista para começar apenas no próximo ano. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

A projeção do FMI no fechamento do ano de 2019 indicava um crescimento de até 3,4% para 2020, o que evidencia um tombo de 6%, que por sua vez é maior que o registrado na crise financeira de 2008.

"É muito provável que este ano a economia global experimente sua pior recessão desde a Grande Depressão, superando a vista durante a crise financeira de dez anos atrás", diz o documento do FMI, assinado por Gita Gopinath, economista-chefe da instituição.

