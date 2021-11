Foi fraudado no PIX? conheça serviço antifurto que passa a valer a partir desta terça-feira

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Começa a funcionar, nesta terça-feira (16), o Mecanismo Especial de Devolução do PIX. O serviço viabiliza a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude ou nas situações em que se verifique falha operacional nos sistemas das instituições envolvidas na transação. O sistema de pagamentos completa um ano em operação hoje.

De acordo com o Banco Central (BC), a devolução poderá ser iniciada pelo prestador de serviço de pagamento (PSP) do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação do PSP do usuário pagador.

Desde o lançamento do PIX, está disponível funcionalidade de devolução que permite que o usuário recebedor devolva os valores de uma transação.

PUBLICIDADE

Entretanto, não havia previsão de que a devolução fosse iniciada pela instituição de relacionamento do usuário recebedor. Assim, até então, em uma eventual fraude ou falha operacional, as instituições envolvidas precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais.

Segundo o BC, a instituição que efetuar uma devolução usando o mecanismo precisará notificar o usuário quanto à realização do débito na conta. Além disso, a transação constará do extrato das movimentações.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE