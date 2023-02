Funcionários da Americanas denunciam demissões e dizem temer perda de direitos trabalhistas

Apoie o 247

247 — Funcionários da Americanas e sindicatos reclamam de demissões e dizem temer perda de direitos trabalhistas em meio ao turbilhão judicial do caso. Eles protestam nesta sexta-feira, 6, em frente a uma loja da empresa no Centro do Rio de Janeiro. Antes do ato houve uma reunião de lideranças sindicais com representantes da empresa.

Em nota, a empresa negou demissões e afirmou que seguirá cumprindo suas obrigações trabalhistas.

Uma funcionária denunciou que terceirizados e funcionários contratados como extras já começaram a ser dispensados e explica que demissões no início do ano são comuns, em função do fim do período de festas. Ela, no entanto, garante que o volume de desligamentos no Rio está acima da média histórica.

O jornal O Estado de S.Paulo informa: "o presidente da União Geral do Trabalhadores (UGT) e presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah, que participou da reunião com a direção da empresa após o ato na Cinelândia, contou que os dirigentes sindicais solicitaram a Americanas que, em caso de demissões, elas sejam feitas no sindicato. A intenção é que os sindicatos tenham mais controle sobre os cortes. Depois da reforma trabalhista, deixou de ser obrigatória a homologação no sindicato".

