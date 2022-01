Gasolina ultrapassa R$ 8 pela primeira vez, diz ANP

Apoie o 247

247 - Diante da política de preços da Petrobras, o preço máximo da gasolina vendida pelos postos no Brasil rompeu pela primeira vez a barreira dos R$ 8 nesta semana, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O valor máximo nesta semana foi no Rio de Janeiro, onde a gasolina chegou a R$ 8,029. O teto na semana passada era R$ 7,99.

Seguindo o Rio, estão Minas Gerais, com R$ 7,698, e Paraná, com valor máximo de R$ 7,660. Na média nacional, o valor médio do litro chegou a R$ 6,658 nesta semana. No caso do diesel, o valor médio do litro ficou em R$5,586.

É o resultado direto da política de Preço de Paridade de Importação, que dolariza os combustíveis comercializados no Brasil, em sua maioria, produzidos em território nacional, equiparando-os ao preço do mercado internacional. Se o dólar aumenta, o combustível encarece.

Essa política foi instituída pelo presidente golpista Michel Temer (MDB) e aprofundada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), que aprofundou, ao mesmo tempo, o desmonte da Petrobras, vendendo refinarias importantes.

O último reajuste da Petrobras ocorreu no dia 12 de janeiro deste ano. Desde janeiro de 2021, o preço da gasolina acumula alta de 77,04%. A inflação acumulada no ano de 2021 fechou acima de 10%, grande culpa disso é o aumento nos preços dos combustíveis, que influencia o preço de todas as mercadorias nacionais — principalmente por conta do transporte, que foi o que mais puxou a inflação do ano passado.

