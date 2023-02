Gleisi diz que Lula teve sensibilidade e cobra nova política de preços da Petrobrás

A presidente do PT também cobrou o fim da "indecente distribuição de dividendos" da estatal edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), elogiou em seu Twitter o presidente Lula pela redução de 3,92% no preço da gasolina e de 1,95% no diesel frente à reoneração gradual dos impostos federais sobre os combustíveis.

Segundo ela, o mandatário teve "sensibilidade" para diminuir o impacto do aumento nos preços. A parlamentar também cobrou uma nova política de preços da Petrobrás, que garanta preços justos para os brasileiros, bem como o fim da "indecente distribuição de dividendos".

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira (28) a reoneração de R$ 0,47 na gasolina e de R$ 0,02 no etanol, destacando que, como a Petrobrás reduziu a gasolina em R$ 0,13 por litro, o impacto final ao consumidor será de R$ 0,34 para a gasolina.

Agora é construir na Petrobras uma política de preços mais justa, acabar com PPI e rever a indecente distribuição de dividendos da empresa para ela voltar a investir e fazer o Brasil crescer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 28, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.