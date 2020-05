Globo: Bolsonaro destrói a confiança e é o principal vetor de instabilidade econômica

247 – O maior risco para a economia brasileira se chama Jair Bolsonaro, aponta o jornal O Globo, em editorial publicado neste domingo. "Não são muitas as certezas possíveis sobre o cenário brasileiro depois da pandemia. Uma delas, porém, é a de que o país vai precisar atrair investimentos externos para ajudar a alavancar o processo de recuperação da economia", aponta o texto.

"A chave está na conquista da confiança. E nesse ponto reside, hoje, a grande dificuldade brasileira, com um governo que se mostra desnorteado. Sob Jair Bolsonaro, a Presidência se tornou o principal vetor de instabilidades na República, depois do novo coronavírus", prossegue o editorial. "O governo não fomenta confiança. Ao contrário, acirra as próprias contradições programáticas".

"A instabilidade resulta em insegurança. Soma-se a confusão em áreas como meio ambiente, e o obscurantismo na política externa, com hostilização a parceiros como a China. O governo reconhece a dependência de capitais externos para a economia emergir da crise. Mas mantém uma postura corrosiva naquilo que é mais decisivo à atração dos investidores: a confiança."

