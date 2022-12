Governo Bolsonaro deverá usar R$ 23 bi da PEC da Transição, diz Reginaldo Lopes

Valor corresponde a 6,5% do valor das receitas extraordinárias da PEC da Transição e deverá ser utilizado para fechar as contas da atual gestão edit

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), afirmou que o que o governo de Jair Bolsonaro (PL) poderá receber cerca de R$ 23 bilhões por meio da PEC da Transição que está sendo negociada pelo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto ao Congresso Nacional. O valor corresponde a 6,5% do valor das receitas extraordinárias da PEC e deverá ser utilizado para fechar as contas da atual gestão.

“Eu defendi na reunião. Precisa pagar aposentadorias, restaurantes universitários, por exemplo”, disse Lopes após uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta segunda-feira (5), de acordo com o Metrópoles.

O parlamentar também confirmou que a tendência é que a PEC da Transição seja aprovada pelo Congresso com um prazo de exceção no teto de gastos por um período de dois anos e não quatro como queria o governo eleito. “Tudo indica que caminha para um texto de dois anos. O debate entre os líderes é o prazo não o valor”, disse Lopes.

O relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que a PEC da Transição deve ser votada nesta terça-feira (6) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Na quarta, a votação será no plenário do Senado. O texto prevê um gasto de R$ 198 bilhões - R$ 175 bilhões para o Bolsa Família e R$ 23 bilhões para investimentos - fora do limite do teto de gastos.

