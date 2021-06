Governo Bolsonaro faz investimento externo no Brasil retroceder 20 anos

Dados publicados pela Conferência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad) apontam que o país teve uma queda de 62% na atração de investimentos em 2020, no comparativo com o ano anterior edit

247 - O Brasil terminou o ano de 2020 apenas como o 11° maior beneficiário de investimentos e perdeu até mesmo a liderança na América Latina, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Dados publicados nesta segunda-feira (21) pela Conferência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad) apontaram que o país recebeu US$ 24,8 bilhões em investimentos diretos em 2020, contra US$ 65 bilhões um ano antes, uma queda de 62%. Os novos níveis de investimentos no Brasil são equivalentes aos que foram registrados há 20 anos. A informação foi publicada pela coluna de Jamil Chade, no portal Uol.

Para 2021 e 2022, a projeção da ONU é de que os investimentos continuem baixos por causa da incerteza política e da crise sanitária. Com a queda no ano passado, o Brasil perdeu espaço entre os principais destinos. Foi superado por Suécia, Alemanha, Índia e Luxemburgo e, na América Latina, foi ultrapassado pelo México.

Na média mundial, a queda foi de 35% e atingiu US$ 1 trilhão. Nos países ricos, a contração chegou a 58%. Entre os países emergentes foi identificada uma retração de 8% nos investimentos.

A Ásia, que primeiro se recuperou da Covid-19, teve alta de 4% no fluxo e atualmente representa 50% de todo o destino de investimentos. Para 2021, a previsão é de uma leve recuperação no fluxo global, entre 10% e 15%.

O ranking é liderado pelos EUA, seguido por China, Hong Kong, Cingapura e Índia.

