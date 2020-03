Governo Bolsonaro vai intensificar arrocho e bloquear recursos do orçamento, diz assessor de Guedes

Segundo Waldery Rodrigues, secretário de Fazenda do Ministério da Economia, conjuntura econômica deve exigir bloqueio de recursos do orçamento edit

247 - O governo Bolsonaro vai propor o bloqueio de recursos do orçamento como meio para enfrentar a conjuntura de grave crise econômica, que Bolsonaro minimizou em discurso nesta terça-feira (10) nos Estados Unidos.

De acordo com o secretário de Fazenda do MInistério da Economia, Waldery Rodrigues, a desaceleração da economia e a queda do preço internacional do petróleo devem levar o governo a intensificar o arrocho orçamentário .

De acordo com reportagem de Alexandro Martello, do G1, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (10) que "muito provavelmente" haverá neste ano contingenciamento (bloqueio) de recursos do Orçamento federal.

Waldery Rodrigues afirmou que nesta quarta-feira (11) será anunciada a nova estimativa da área econômica para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020.

Pesquisa realizada na semana passada com o mercado financeiro pelo Banco Central, divulgada nesta segunda-feira (9), porém, apontou para um crescimento menor, de 1,99% neste ano.

A decisão sobre o bloqueio de recursos deverá ser anunciada na próxima semana, quando o governo divulgar o Relatório de Receitas e Despesas do governo.