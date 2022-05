Governo estuda mudança de frete e prazo de reajustes para reduzir preços dos combustíveis

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro busca uma nova alternativa para reduzir o preço dos combustíveis: mudar o sistema de fretes da Petrobrás. De acordo com interlocutores da administração federal, a estimativa é que a medida reduza a cotação do petróleo de 10% a 15%. Segundo o jornal O Globo, uma das principais mudanças que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, estuda deve ser referente à maneira como se calcula o preço do petróleo enviado às refinarias, que tem impacto no valor de distribuição e da fonte.

Atualmente, a empresa trabalha com um preço conhecido como CIF, que inclui todos os custos envolvidos para importar o petróleo, inclusive seguro e frete.

A ideia é que a Petrobrás passe a ser usar o preço FOB (do inglês, free on board, que é o valor puro da mercadoria, sem levar em conta os custos envolvidos na importação). A proposta pode trazer dificuldades para o mercado importador de combustíveis, mas tem apoio de Sachsida.

