Governo Lula não será intervencionista na Petrobrás, diz integrante da transição

Reuters - O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não será "intervencionista" na Petrobrás, e mudanças na petrolífera serão feitas de forma gradual, disse o senador Jean Paul Prates (PT-RN), integrante da equipe de transição, nesta quinta-feira.

"Não haverá atitude despótica, essas coisas vão ocorrer conversando com os investidores", disse ele, em entrevista na saída do CCBB, sede do governo de transição.

Prates destacou que a equipe está tendo toda segurança do mundo para dizer que não haverá qualquer "medida interventiva" nem "pé na porta".

O senador disse que a política de pagamento de dividendos da Petrobras será discutida de forma gradual.

