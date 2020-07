Guedes alfineta PSDB: 'se Plano Real fosse tão extraordinário, não perderiam quatro eleições seguidas'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou à CNN Brasil que pelas deficiências do Plano Real o PSDB não conseguiu se manter no governo edit

247 - O Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em entrevista à CNN Brasil que o Plano Real, desenvolvido em governo do PSDB, não foi o "melhor do mundo" e que, por este motivo, o partido não se manteve no poder.

“Se o plano fosse tão extraordinário, eles não perdiam quatro eleições seguidas”, falou. Para Guedes, o Plano Real foi eficiente no âmbito monetário, mas não no cambial e fiscal.

O ministro ainda prometeu que nos próximos 90 dias serão anunciadas três ou quatro privatizações.

