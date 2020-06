Guedes confirma extensão de auxílio e promete unificar programas sociais

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou na reunião ministerial que acontece nesta terça-feira (9), em Brasília, que o auxílio emergencial de R$ 600 deverá ser prorrogado por dois meses, para iniciar uma "aterrissagem". De acordo com o titular da pasta, a ajuda será substituída por um novo programa, o Renda Brasil. Será a unificação de vários programas sociais, informou.

No encontro Guedes também disse que o Banco Central e os bancos oficiais devem anunciar essa semana aperfeiçoamentos e novos programas de crédito. "Vamos desentupir os canais da linha de crédito para pagamento da folha de salários", prometeu ele, de acordo com o Valor Investe. "O presidente do Banco Central vai explicar hoje como faremos".

O governo destinou R$ 36 bilhões para essa linha, mas não houve demanda. "Os canais estavam entupidos", disse o ministro.

