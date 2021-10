Guedes defende venda da Petrobrás e ameniza alta de combustíveis

Apoie o 247

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu vender a Petrobrás. "Vamos levar a Petrobrás para o novo mercado? Hoje o governo controla a Petrobras com ações ordinárias. Se você falar que vai para o novo mercado, os cálculos são que a Petrobrás pode ganhar entre [R$] 100 [bilhões] e [R$] 150 bilhões de valor adicional", afirmou em conversa com jornalistas nessa quarta-feira (13) em Washington (EUA).

O titular da pasta também tentou amenizar a alta nos preços de produtos que têm o petróleo na composição. "E pode subir mais ainda se eu falar que eu vou privatizar, abrir mão do controle", afirmou. O relato dele foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

"No caso da Petrobrás, ela [a ação] pode subir porque você vai para o novo mercado. Vai acabar essa diferença entre [ações] ordinárias e preferenciais. Então o governo, que tem hoje o controle, ele pode continuar com a golden share, qualquer coisa assim, mas na hora em que as ações ficarem todas da mesma qualidade, o mercado vai aplicar um múltiplo de empresa privada, e vai valer muito mais", acrescentou.

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) informou que o botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) chega a custar R$ 135 e a média geral do preço passou de R$ 98,47 para R$ 98,67, alta de 90% desde março deste ano.

A gasolina também aumentou após reajuste da Petrobrás, subindo em média 0,4% nos postos. No ano, a gasolina registra alta de 57,3%.

