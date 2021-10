Guedes é escrachado também na Faria Lima, com nota de US$ 9,5 milhões

Apoie o 247

247 – Paulo Guedes, que mantém R$ 51 milhões num esconderijo fiscal usado para lavar dinheiro e sonegar impostos, foi escrachado no Ministério da Fazenda e agora na Faria Lima, em São Paulo. "Depois de 'Faria Loser', o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou aos muros da avenida Faria Lima, endereço referência do mercado financeiro na cidade de São Paulo, estampando uma nota de US$ 9,55 milhões, valor que mantém em uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, ou seja, numa empresa num paraíso fiscal", aponta a coluna Painel .

"O valor depositado por Guedes na sua offshore —a Dreadnoughts International Group, aberta em 2014, da qual é acionista junto com sua esposa e filha— equivalia a R$ 23 milhões à época . Com a desvalorização do real, acelerada durante sua gestão da pasta, o valor hoje corresponde a R$ 51 milhões", prossegue a coluna.

