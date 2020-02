Guedes: 'é normal Congresso querer entrar no Orçamento, mas não precisa pisar no nosso pé'

"É normal que o Congresso queira entrar no Orçamento. Mas peraí. Não precisa pisar no nosso pé. Tem um Orçamento de R$ 1,5 trilhão, para que vamos brigar por causa de 10, 15 ou 20 bilhões?", questionou o ministro Paulo Guedes. Os poderes Executivo e Legislativo travam uma disputam sobre as novas regras do orçamento impositivo edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (20) que é normal o Congresso querer ter controle sobre parte do Orçamento federal, "mas não precisa pisar no nosso [do Executivo] pé".

"É normal que o Congresso queira entrar no Orçamento. Mas peraí. Não precisa pisar no nosso pé. Tem um Orçamento de R$ 1,5 trilhão, para que vamos brigar por causa de 10, 15 ou 20 bilhões? Tem um R$ 1,5 trilhão. Basta descarimbar. Vamos fazer o pacto federativo. Aprovemos as reformas", afirmou ele, durante evento de uma nova linha de crédito imobiliário da Caixa Econômica, com taxas de juro fixas.

Os poderes Executivo e Legislativo travam uma disputam sobre as novas regras do orçamento impositivo, aprovadas pelos parlamentares no ano passado. De acordo com as normas em discussão, deputados e senadores passam a ser os responsáveis por liberar cerca de R$ 30 bilhões do Orçamento deste ano, o que foi vetado por Jair Bolsonaro. O Congresso pode derrubar o veto, em votação marcada para março.