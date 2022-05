Guedes ignora inflação de 12% e diz que Brasil já "saiu do inferno"

De acordo com dados do IBGE, o IPCA acumula alta de 4,29% em 2022 e de 12,13% nos últimos 12 meses edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, ignorou a alta da inflação, que chegou a 12% nos últimos doze meses fechados em abril, e afirmou que o Brasil “já saiu do inferno” provocado pela alta dos preços.

“Está faltando manteiga na Holanda, tem gente brigando na fila da gasolina no interior da Inglaterra, que teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter dois dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, conhecemos o caminho e sabemos como se sai rápido do fundo do poço", disse Guedes nesta quinta-feira (19), durante evento promovido pela Arko Advice e Traders Club, de acordo com o G1.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação de abril subiu 1,06%, maior índice para o mês desde 1996. No acumulado anual, o IPCA acumula alta de 4,29% e de 12,13% nos últimos 12 meses.

Guedes também ignorou os dados produzidos pela sua própria pasta. Nesta quinta-feira (19), a Secretaria de Política Econômica (SPE), ligada ao próprio Ministério da Economia, anunciou uma piora nas projeções da inflação para este ano ao elevar o índice de de 6,55% para 7,90%.

O centro da meta de inflação para este ano é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos.

