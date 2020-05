Guedes pede que Bolsonaro vete possibilidade de aumento salarial ao funcionalismo público

Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que pediu a Jair Bolsonaro para vetar trecho do projeto de lei de auxílio a Estados e municípios que permite aumento salarial a categorias do funcionalismo público. O projeto foi apreciado nesta quarta-feira (6) pelo Senado edit

Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que pediu ao presidente Jair Bolsonaro que vete a trecho do projeto de lei de auxílio a Estados e municípios que permite aumento salarial a categorias do funcionalismo público.

Em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, Guedes afirmou que a contribuição solicitada pelo governo aos servidores durante a crise do coronavírus é apenas que não tenham aumento por um ano e meio, num quadro que será duro para os trabalhadores da iniciativa privada.

O projeto terminou de ser apreciado na véspera pelo Senado. Além dos profissionais de saúde, de segurança pública e das Forças Armadas, ficaram de fora do congelamento os trabalhadores da educação pública, servidores de carreiras periciais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social.

